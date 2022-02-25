Кличко: Киев окружен, мы не можем эвакуировать жителей

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Киев окружен. Об этом он сказал в интервью Associated Press, отвечая на вопрос, собираются ли власти города эвакуировать жителей.

«Мы не можем это сделать, все выезды заблокированы. Прямо сейчас мы окружены», - передает слова Кличко Meduza.

Мэр украинской столицы также отметил, что город находится на грани гуманитарной катастрофы: в городе пока есть электричество, вода и отопление, но инфраструктура для доставки еды и медикаментов уничтожена.