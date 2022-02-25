На фоне полномасштабного вторжения России Европейский Союз профинансирует закупку летального оружия для Украины. Впервые в истории это сделают для страны, которую атаковали. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет УНИАН.

"Впервые ЕС профинансирует закупку и доставку вооружения и оборудования в страну, которая подвергается атаке", — сказала она.