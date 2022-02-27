Российские бизнесмены и элита под новыми санкциями Евросоюза

Глава европейской дипломатии пояснил, что власти ЕС предпримут меры для выявления и заморозки активов, которыми владеют в Европе высокопоставленные российские чиновники и близкие к властям представители российской элиты, а также члены их семей. Кроме того, ЕС ограничит продажу таким лицам «золотых паспортов», наличие которых позволяет российским богачам обретать права европейцев, включая доступ к финансовой системе ЕС.

В свою очередь фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз закроет воздушное пространство для всех российских самолетов, включая частные самолеты «олигархов». Они не смогут взлетать, приземляться или следовать транзитом через территорию стран ЕС.

РБК напоминает, что ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что ее ведомство подготовило черный список российских богачей, которых Лондон считает связанными с властями России. По словам Трасс, британский МИД продолжает дорабатывать список и намерен вводить новые санкции против олигархов из России каждые несколько недель, так что «спрятаться будет негде».