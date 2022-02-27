Евросоюз ожидает более семи миллионов беженцев из Украины
Количество беженцев из Украины может превысить 7 миллионов. Об этом в воскресенье заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич, сообщает ТАСС.
«В настоящее время число перемещенных украинцев ожидается на уровне более 7 миллионов человек», - отметил он.
По его словам, в условиях сохранения текущей ситуации в стране им может понадобиться срочная гуманитарная помощь. Еврокомиссия уже привлекла значительные средства для помощи беженцам, добавил еврокомиссар. «Комиссия уже мобилизовала 90 миллионов евро на гуманитарную помощь», - сказал Ленарчич.