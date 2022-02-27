С белорусских аэродромов постоянно взлетают самолеты в направлении Украины ВСУ
С белорусских аэродромов взлетают транспортные самолеты в направлении Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В сообщении отмечается, что с аэродромов Барановичи и Мачулищи постоянно взлетают транспортные самолеты в направлении Украины.
«На аэродроме Мачулищи сосредоточено более 50 самолетов, 10 вертолетов и 2 самолета Ан-124. С аэродромов Барановичи и Мачулищи постоянно взлетают транспортные самолеты в направлении Украины. Белорусское командование привело в боевую готовность часть своих подразделений», - отмечается в заявлении Генштаба ВСУ.