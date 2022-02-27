ФИФА сделала официальное заявление по России

ФИФА ввела ряд санкций в отношении России. Сборная России по футболу отныне будет выступать в матчах под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) под названием «сборная РФС», а также без флага и гимна.

Кроме того, на территории России не будут проводиться международные матчи. Домашние игры российской команды состоятся на нейтральном поле и без зрителей.

ФИФА продолжит постоянный диалог с МОК, УЕФА и другими спортивными организациями для определения любых дополнительных мер или санкций, включая возможное отстранение от соревнований, которые должны быть применены в ближайшем будущем, если ситуация быстро не улучшится. Бюро Совета ФИФА остается в состоянии готовности принять любое из этих решений.