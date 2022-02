Еще один российский олигарх выступил против войны: «Переговоры нужно начать как можно быстрее!»

Прекратить войну призвал еще один российский олигарх. Владелец холдинга «Базовый Элемент» Олег Дерипаска заявил об этом в своем телеграм-канале.

«Мир очень важен! Переговоры нужно начать как можно быстрее!» - призвал олигарх, которого считают близким Владимиру Путину.

Peace is the priority. Negotiations must start ASAP.