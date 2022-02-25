Еще один российский олигарх выступил против войны: «Переговоры нужно начать как можно быстрее!»
Прекратить войну призвал еще один российский олигарх. Владелец холдинга «Базовый Элемент» Олег Дерипаска заявил об этом в своем телеграм-канале.
«Мир очень важен! Переговоры нужно начать как можно быстрее!» - призвал олигарх, которого считают близким Владимиру Путину.
Peace is the priority. Negotiations must start ASAP.— Oleg Deripaska (@DeripaskaOleg) February 27, 2022
Против него введены персональные санкции США как к лицу из близкого круга российского президента.
Отметим, первым против войны выступил олигарх, совладелец «Альфа-банка» Михаил Фридман.