Еще один российский олигарх выступил против войны: «Переговоры нужно начать как можно быстрее!»

Прекратить войну призвал еще один российский олигарх. Владелец холдинга «Базовый Элемент» Олег Дерипаска заявил об этом в своем телеграм-канале.

«Мир очень важен! Переговоры нужно начать как можно быстрее!» - призвал олигарх, которого считают близким Владимиру Путину.

Против него введены персональные санкции США как к лицу из близкого круга российского президента.

Отметим, первым против войны выступил олигарх, совладелец «Альфа-банка» Михаил Фридман.