Состоится спецсессия ООН по Украине: в последний раз созывалась 25 лет назад

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций поддержал проведение специальной сессии Генеральной Ассамблеи по Украине, сообщают российские СМИ.

За резолюцию свои голоса отдали 11 членов СБ ООН, против высказалась Россия, но так как голосование является процедурным право вето не действует. Три страны, включая Китай, воздержались. Ожидается, что мероприятие состоится в течение 24 часов.

В последний раз спецсессия Генеральной Ассамблеи ООН созывалась в 1997 году из-за ситуации в Палестине. Всего же с начала работы ООН таких сессий было 10.