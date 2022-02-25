Джонсон: заявление Путина о силах сдерживания – отвлекающий маневр
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утверждает, что заявления президента РФ Владимира Путина о переводе сил сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства имеют целью «отвлечь внимание» от событий в Украине.
«Думаю, что это отвлекающий маневр от реальности происходящего в Украине», - сказал британский премьер, слова которого приводит агентство PA. Джонсон отметил, что воспринял бы позитивно переговорный процесс между Россией и Украиной, но сомневается в его успехе.