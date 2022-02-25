Мэр города Купянск Харьковской области Геннадий Мацегора, который в 2020 году был избран от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», сам договорился с российскими войсками о передаче власти в городе. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на заявление мэра.

«Сегодня в 7:30… на телефон дежурной части поступил звонок от командира батальона российских войск о предложении переговоров. Иначе город будут штурмовать со всеми последствиями. Я принял решение участвовать в переговорах, чтобы избежать человеческих жертв и разрушений в городе».

По словам мэра, с ним на переговорах присутствовала начальник полиции города Наталья Шевченко.

«Мы обсудили действия военных, которые ставят целью зайти в город, обеспечить порядок, успокоить жителей. И они убедили меня в том, что это никак не отразится на жизнедеятельности города: будут работать школы, садики, больницы, продовольственные магазины, перевозки, будет порядок в городе», - сказал Мацегора.

По словам мэра, четыре дня назад, когда началось наступление России, город оставили Служба безопасности Украины, прокуратура, военкомат и отряд теробороны.

По словам мэра, ответственность за принятое решение лежит на нем. Издание отмечает, что при этом на столе у мэра стоит украинский флаг.