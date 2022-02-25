Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз передаст Украине боевые самолеты, передает УНИАН.

На пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС Боррель добавил, что они также согласовали помощь Киеву на 450 млн евро.

«Мы приняли решение обеспечить украинскую армию летальным оружием на 450 млн евро», - сказал Боррель. По его словам, дополнительно Украине будет выделено 50 млн евро на нелетальное оружие, топливо и защитные средства.

«Мы собираемся поставлять Украине летальные вооружения и даже боевые самолеты», - уточнил глава европейской дипломатии ЕС.