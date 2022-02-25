Швейцария собирается заморозить российские активы в стране

Президент Швейцарии Игнацио Кассис заявил в воскресенье, что «весьма вероятно», что нейтральная Швейцария вслед за Европейским союзом (ЕС) в понедельник введет санкции против России и заморозит российские активы в альпийской стране, пишет УНИАН.

Кассис в интервью франкоязычному швейцарскому общественному телевидению сказал, что Федеральный совет из семи членов соберется в понедельник и рассмотрит рекомендации министерств финансов и экономики.

На вопрос, последует ли Швейцария – крупный финансовый центр и центр торговли сырьевыми товарами – вслед за ЕС в замораживании российских активов, он сказал: «Вполне вероятно, что правительство примет такое решение завтра, но я не могу предвидеть решения, которые еще не приняты».