МИД Азербайджана разъяснил гражданам страны, как покинуть территорию Украины

Граждане Азербайджана, выезжающие из Украины, могут использовать территорию Болгарии для перехода в Турцию. Об этом сообщает МИД АР.

Отмечается, что граждане Азербайджана, выехавшие из Украины путем пересечения сухопутной границы в соседние страны, могут отправиться в Болгарию через все пункты пропуска между этой страной и Румынией, а оттуда, въехав на территорию Турции, добраться до Азербайджана.

«Учитывая то, что граждане Азербайджанской Республики покинули территорию Украины в связи с конфликтом, болгарская сторона временно отменила визовый режим при транзите через ее территорию. В то же время, наши граждане должны предъявить проездной документ (паспорт или свидетельство на возвращение) на погранично-пропускном пункте», - сообщили в ведомстве.