МИД Азербайджана разъяснил гражданам страны, как покинуть территорию Украины

Граждане Азербайджана, выезжающие из Украины, могут использовать территорию Болгарии для перехода в Турцию. Об этом сообщает МИД АР.

Отмечается, что граждане Азербайджана, выехавшие из Украины путем пересечения сухопутной границы в соседние страны, могут отправиться в Болгарию через все пункты пропуска между этой страной и Румынией, а оттуда, въехав на территорию Турции, добраться до Азербайджана.

«Учитывая то, что граждане Азербайджанской Республики покинули территорию Украины в связи с конфликтом, болгарская сторона временно отменила визовый режим при транзите через ее территорию. В то же время, наши граждане должны предъявить проездной документ (паспорт или свидетельство на возвращение) на погранично-пропускном пункте», - сообщили в ведомстве.

Согласно информации, в связи с гуманитарной ситуацией болгарская сторона не будет в обязательном порядке требовать COVID-паспорт и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус от желающих пересечь сухопутную границу граждан АР.

По возникшим вопросам граждане Азербайджана могут обращаться в следующие официальные органы:

Посольство Азербайджана в Румынии

Телефон: +407 487 77744, +407 409 90079

Email: [email protected]

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Посольство Азербайджана в Болгарии

Телефон: +359895002732

Email: [email protected]

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Посольство Азербайджана в Турции (г. Анкара)

Телефон: +905550310007

Email: [email protected]

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Генеральное консульство Азербайджана в Стамбуле:

Телефон: +905441040111

Email: [email protected]

«Согласно предоставленным раннее данным, наши граждане могут выезжать из Украины в направлении Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.

Министерство иностранных дел еще раз обращается к гражданам Азербайджанской Республики, постоянно и временно проживающим в Украине, посещающим страну с туристическими или образовательными целями, и советует им держаться подальше от районов, где есть вооруженные формирования и военные объекты, оставаться дома или в безопасном месте, воздержаться от поездок.

В связи с особыми случаями наши граждане могут обращаться в посольство Азербайджанской Республики в Киеве по телефону (+380 73) 5050000 и электронной почте [email protected], в Почетное консульство в Харькове – (+38057) 7000531 и [email protected]

В зависимости от развития ситуации посольством АР в Украине будет предоставлена дополнительная информация», - говорится в сообщении.