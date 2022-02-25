МИД Азербайджана разъяснил гражданам страны, как покинуть территорию Украины
Граждане Азербайджана, выезжающие из Украины, могут использовать территорию Болгарии для перехода в Турцию. Об этом сообщает МИД АР.
Отмечается, что граждане Азербайджана, выехавшие из Украины путем пересечения сухопутной границы в соседние страны, могут отправиться в Болгарию через все пункты пропуска между этой страной и Румынией, а оттуда, въехав на территорию Турции, добраться до Азербайджана.
«Учитывая то, что граждане Азербайджанской Республики покинули территорию Украины в связи с конфликтом, болгарская сторона временно отменила визовый режим при транзите через ее территорию. В то же время, наши граждане должны предъявить проездной документ (паспорт или свидетельство на возвращение) на погранично-пропускном пункте», - сообщили в ведомстве.
Согласно информации, в связи с гуманитарной ситуацией болгарская сторона не будет в обязательном порядке требовать COVID-паспорт и отрицательный ПЦР-тест на коронавирус от желающих пересечь сухопутную границу граждан АР.
По возникшим вопросам граждане Азербайджана могут обращаться в следующие официальные органы:
Посольство Азербайджана в Румынии
Телефон: +407 487 77744, +407 409 90079
Email: [email protected]
-------
Посольство Азербайджана в Болгарии
Телефон: +359895002732
Email: [email protected]
-------
Посольство Азербайджана в Турции (г. Анкара)
Телефон: +905550310007
Email: [email protected]
-------
Генеральное консульство Азербайджана в Стамбуле:
Телефон: +905441040111
Email: [email protected]
«Согласно предоставленным раннее данным, наши граждане могут выезжать из Украины в направлении Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.
Министерство иностранных дел еще раз обращается к гражданам Азербайджанской Республики, постоянно и временно проживающим в Украине, посещающим страну с туристическими или образовательными целями, и советует им держаться подальше от районов, где есть вооруженные формирования и военные объекты, оставаться дома или в безопасном месте, воздержаться от поездок.
В связи с особыми случаями наши граждане могут обращаться в посольство Азербайджанской Республики в Киеве по телефону (+380 73) 5050000 и электронной почте [email protected], в Почетное консульство в Харькове – (+38057) 7000531 и [email protected]
В зависимости от развития ситуации посольством АР в Украине будет предоставлена дополнительная информация», - говорится в сообщении.