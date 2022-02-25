По аэропортам Запорожья и Николаева нанесены ракетные удары

Авиация военных сил России нанесла удары по аэропорту Запорожья. К городу приближаются российские вооруженные силы. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на очевидцев.

Также глава Николаевской областной администрации Виталий Ким сообщил, что по международному аэропорту города нанесены ракетные удары.

«Предварительно войска России били по аэропорту трижды. Снаряды попали в взлетную полосу и перрон. По состоянию на вечер воскресенья информация о том, какие ракеты наносили удары и откуда, отсутствует», - заявил Ким.