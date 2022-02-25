Евросоюз может ввести санкции против Пескова

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций в отношении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

«Ограничения предлагается ввести против Дмитрия Пескова, который давно занимает пост пресс-секретаря президента Владимира Путина, а также ряда фигур в государственных медиа, которых ЕС в документах обвиняет в распространении дезинформации», - сказано в сообщении.

По информации Bloomberg, еще Евросоюз обсуждает возможность введения санкций против бизнесменов Алишера Усманова, Петра Авена, Михаила Фридмана, Алексея Мордашова и виолончелиста Сергея Ролдугина.