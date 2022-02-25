Арестович: Из Крыма выдвинулись 11 десантных кораблей в Одессу. Бердянск захвачен

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что из портов Крыма двинулись 11 десантных кораблей для высадки в Одессе, но Вооруженные cилы Украины готовы к бою. Об этом он заявил на брифинге, пишет «Украинская правда».

«По оценочным данным, 11 российских больших десантных кораблей, каждый из которых перевозит комплект примерно с батальон, вышли в море и ищут приключений где-то там, возможно, в районе Одессы, предварительно. Они могут попытаться высадить десант, но увидим, что такое выполнение российскими военными десантной операции, и что такое выполнение украинскими военными – оборонной против десантной операции. Я думаю, что наши выполнят все, как обычно, лучше», - заявил Арестович.

Он рассказал, что российские войска сумели захватить Бердянск, потому что там не было подразделений ВСУ.