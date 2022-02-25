Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил о некотором отступлении российских военных от Киева. Об этом он сказал во время брифинга, пишет УНИАН.

«Западнее Киева, севернее, западнее. Противник полностью прекратил движение на этом направлении, некоторые его подразделения отходят...», - отметил Арестович.

По его словам, артиллерия и авиация Вооруженных сил Украины продолжает наносить ночной удар.