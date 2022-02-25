«Кампания по признанию «ДНР» и «ЛНР» имела иной замысел»: депутат Госдумы «осудил руководство России за войну»
Депутат Госдумы от ЛДПР Вячеслав Мархаев выступил против войны в Украине. Об этом он написал в своем Instagram, передает Meduza.
Депутат выразил приверженность признанию независимости «ДНР» и «ЛНР». Вместе с тем, продолжил Мархаев, «под эгидой признания ДНР и ЛНР мы скрыли планы развязывания полномасштабной войны с нашим самым близким соседом».
Мархаев выражает сожаление, «вся кампания по признанию ДНР и ЛНР имела совсем иной замысел и план, который изначально скрывался, и в результате мы оказались в состоянии полномасштабного противостояния и войны между двумя государствами. У нас не хватило ни выдержки, ни политической воли попытаться после признания республик ДНР и ЛНР продолжать дальше отвоевывать свои позиции мирным путем. Неужели «денацификацию» и «демилитаризацию» всегда решали исключительно военным путем?».
Мархаев добавил, что не приемлет «геноцид, разруху и беззаконие», осуждает «любое радикальное националистическое движение» и «неоправданную стратегию Запада, их политику двойных стандартов,… захвата новых территорий под ложными лозунгами защиты демократии». «Осуждаю и руководство России, которое стало использовать те же методы двойных стандартов», - добавил российский депутат.