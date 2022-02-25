«Кампания по признанию «ДНР» и «ЛНР» имела иной замысел»: депутат Госдумы «осудил руководство России за войну»

Депутат Госдумы от ЛДПР Вячеслав Мархаев выступил против войны в Украине. Об этом он написал в своем Instagram, передает Meduza.

Депутат выразил приверженность признанию независимости «ДНР» и «ЛНР». Вместе с тем, продолжил Мархаев, «под эгидой признания ДНР и ЛНР мы скрыли планы развязывания полномасштабной войны с нашим самым близким соседом».