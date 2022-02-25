Лавров не может улететь в Женеву из-за закрытия неба для российских самолетов

«Организация Объединенных Наций не может обеспечить прилет в Женеву российской делегации во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для участия в заседании Комиссии по разоружению и Совета ООН по правам человека». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она объяснила это тем, что страны Европы, которые граничат с Россией, закрыли пролет для российских самолетов.

«Соответственно, борт, на котором должна прибыть российская делегация в Женеву для участия не в выставке произведений или достижений и даже не в разговоре на очень важные экологические вопросы, а о насущном, о разоружении и правах человека, не может отправиться» - добавила она.