Власти Херсона: российские военные «хотят использовать жителей живым щитом»

Военнослужащие России под видом сил Территориальной обороны якобы планируют провести «эвакуацию» жителей города, используя их как «живой щит» для захвата городов. Об этом сообщает Херсонская областная администрация, пишет «Медуза».

По ее данным, военные якобы завладели украинской формой и собираются собрать жителей «в свои автобусы и отправить в Киев».

В администрации области предупредили, что никто не планирует проводить «эвакуацию», и она может быть инициирована только местными органами власти.