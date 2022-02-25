ООН сегодня примет резолюцию по Украине

Генеральная ассамблея ООН в понедельник примет резолюцию по поводу российской военной операции в Украине.

Решение о созыве внеочередной сессии ГА ООН в воскресенье принял Совет безопасности ООН. За созыв сессии проголосовали 11 членов Совбеза, Россия голосовала против, Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты воздержались.

Такая внеочередная сессия ГА ООН за последние 70 лет созывается лишь в 11-й раз.

Решение о созыве Генассамблеи Россия по регламенту заблокировать не могла. Вето на резолюции Генассамблеи постоянные члены Совбеза накладывать не могут, но при этом резолюции ГА носят декларативный характер - хотя, как сказали мировым агентствам британские и американские дипломаты, это тоже достаточно важно.