Рубль после санкций обрушился

Курс рубля в понедельник утром рухнул до исторического минимума, потеряв к доллару и евро более 30% стоимости.

На международных торгах на пике доллар торговался по 117 руб., курс евро – по 132 руб., сообщает Bloomberg.

Торги на рынке акций Мосбиржи в понедельник откроются не ранее 15:00 по московскому времени, заявили в Центробанке России. Об этом сообщает Прайм. Торги на валютном и денежном рынке, а также рынке РЕПО Мосбиржи откроются в 10 утра.

"Банк России оценит целесообразность открытия торгов на остальных рынках в зависимости от развития ситуации. О решении открыть или не открыть торги Банк России сообщит в 13:00 мск. В случае положительного решения торги откроются в 15:00 мск", - говорится в распространенном комментарии.