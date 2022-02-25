Борис Джонсон отказался запрещать RT в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг возможный запрет британских властей на деятельность в стране телеканала RT (ранее Russia Today) финансируемого правительством России, передает Дойче велле.

«Мы следуем принципу: мы не даем политикам права запрещать ту или иную медиаорганизацию», - заявил Джонсон.

В то же время Джонсон указал, что распространяемый в настоящее время RT материал, по его мнению, «наносит большой ущерб истине».

Накануне министры иностранных дел стран Евросоюза договорились запретить в ЕС вещание Sputnik и RT, а также всех их дочерних компаний.