Норвежский нефтяной гигант уходит из России

Совет директоров норвежской нефтегазовой компании Equinor (бывшая Statoil) принял решение о ее выходе из совместных предприятий в России и прекращении новых инвестиций в страну. Об этом говорится в заявлении компании: «Начался процесс выхода из совместных предприятий в России с участием Equinor», сообщает РБК.

«Мы все глубоко обеспокоены вторжением в Украину, которое представляет собой ужасную неудачу для всего мира, и мы думаем обо всех тех, кто страдает из-за военных действий», — говорит Андерс Опедал, президент и генеральный директор Equinor, подчеркнув, что главным приоритетом Equinor в этой сложной ситуации является «безопасность наших людей».

Equinor работает в России более 30 лет. 2012 году компания заключила стратегическое партнерство с «Роснефтью» и называет эти отношения основой своей деятельности в России. По состоянию на конец 2021 года внеоборотные активы компании в стране оценивались в $1,2 млрд, напоминает РБК.

Накануне, 27 февраля, BP объявила о намерении продать свою долю (19,75%) в «Роснефти». BP также выйдет из трех cовместных предприятий с «Роснефтью» в России, балансовая стоимость которых составила около $1,4 млрд на конец 2021 года.