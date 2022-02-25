Что с российско-украинскими переговорами?

До сих пор не известно, начались ли российско-украинские переговоры на границе с Беларусью. Неизвестный источник Sputnik Беларусь сообщил, что украинская делегация прибыла к месту переговоров и позже в первой половине дня переговоры начнутся.

Точное место не называется, сообщается, что это где-то на реке Припять на границе.

Белорусский политолог Юрий Воскресенский, который, как пишет российская пресса, близок к организаторам переговоров, сказал РИА Новости, что украинская делегация въехала на территорию Беларуси, но начало переговоров, возможно, будет отложено, потому что украинцам надо отдохнуть

Несколько минут назад МИД Беларуси заявил, что площадка для переговоров России и Украины готова. "Площадка для переговоров России и Украины в Беларуси подготовлена, ожидается прибытие делегаций", - написал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз в Twitter. Он добавил, что белорусская сторона готова организовать процесс в любую минуту, передает ТАСС.