Южная Корея запрещает экспорт стратегических материалов в Россию

Южная Корея приняла решение присоединиться к международным санкциям и запретить экспорт в Россию стратегических материалов в связи с ситуацией вокруг Украины, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение МИД Республики Корея.

"В качестве санкций против России наше правительство запрещает экспорт в Россию стратегических материалов, усиливая процедуру проверки экспорта. Что касается экспортного контроля нестратегических материалов, включая 57 позиций, которые попадают под санкции США, включая полупроводники, компьютеры, сенсоры, связь, авиационную и космическую отрасли и другие, то соответствующие ведомства Южной Кореи рассмотрят возможные ограничения и в будущем расширят санкции против России", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Южная Корея уведомила о своем решении США по дипломатическим каналам.