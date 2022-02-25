ВС Украины: Все попытки российских войск прорвать оборону Киева потерпели неудачу
Российские военные в ночь на 28 февраля вновь пытались прорвать оборону Киева, но все попытки потерпели неудачу. Об этом сообщает командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, передает Укринформ.
Согласно данным украинской стороны, колонны российских войск неоднократно пытались штурмовать окрестности Киева, однако украинские военные приняли ответные меры.
Ситуация в Киеве контролируется. «Все попытки российской стороны достичь цели терпели неудачи. Колонны техники уничтожались. Противник понес значительные потери в живой силе», - заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский.