Один из азербайджанских банков временно приостановил операции с российским рублем, сообщил Trend источник на банковском рынке Азербайджана.

Согласно данным, сотрудникам банка было разослано сообщение о временном запрете на проведение любых наличных и безналичных операций в российской валюте.

"Банковские операции [с российским рублем] были временно приостановлены как для операций физических лиц, так и юридических", - отметил источник.

Предположительно, такое решение вызвано ожиданиями резких колебаний курса рубля. В частности, в России в последние дни резко выросла волатильность национальной валюты: в отдельных банках доллар США подорожал с порядка 80 до 140-190 рублей.