Британия вслед за Евросоюзом введет санкции против ЦБ России

Как говорится в заявлении, распространенном на Даунинг-стрит, глава британского Минфина "в координации с управляющим Банка Англии сегодня объявляет о намерении правительства Великобритании предпринять дальнейшие ограничительные экономические меры" в ответ на операцию РФ в Украине, "нацелив ограничения против Центробанка России".

Накануне ЕС окончательно утвердил решение о замораживании активов Центрального банка РФ. "Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России", - говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС. Банк России на фоне информации о санкциях в отношении российского финансового сектора, включая угрозу отключения от системы SWIFT и замораживания активов самого Центробанка, заявил, что "располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора".