Двое железнодорожников захватили вражеский БТР и скрутили российских военных голыми руками.

Как сообщает segodnya.ua со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко, во время обхода колеи железнодорожники увидели, как на "Сумы-Товарная" заезжает бронетранспортер. Из кабины вылез один из российских военнослужащих и спросил направление движения.

Начальник станции "Сумы-Товарная" Артем Киселев и начальник станции "Басы" Руслан Аристархов сориентировались и указали ему путь в тупик.

«Попав в ловушку, русские вылезли из БТР, их повалили на землю и вызвали тероборону. Задержаны двое. Еще двое сбежали, их сейчас разыскивают», - говорится в сообщении.