Российские войска снизили темпы наступления в Украине сводка генштаба ВСУ

Войска Российской Федерации снизили темпы наступления и продолжают нести потери как в технике, так и в живой силе в Украине. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 утра.

«Российские войска снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины», - отмечается в сообщении.

Так, во время воздушно-наступательной операции противник продолжил нанесение огневого поражения военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками (силами), объектам системы ПВО, важным критическим объектам инфраструктуры, населенным пунктам и подразделениям в районах обороны.

«В нарушение норм международного гуманитарного права российские войска коварно нанесли ракетный удар по жилым домам в городах Житомир и Чернигов», - отмечается в сообщении.

Указывается, что все попытки противника по достижению цели военной операции потерпели неудачу.

«Удается успешно отражать атаки батальонно-тактических групп еще на подступах, заставляя отказываться от наступления», - сказано в сообщении.

При этом по состоянию на сегодня артиллерийским огнем только одной из украинских бригад уничтожено более 5 колонн техники и живой силы противника.

«Противник деморализован и несет большие потери. Отмечены частые случаи дезертирства и неповиновения. Враг понял, что пропаганда и реальность отличаются. Они нас боятся", - отмечается в сообщении.

Защитники Украины продолжают удерживать устойчивую оборону.