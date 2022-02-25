Российские войска снизили темпы наступления в Украине сводка генштаба ВСУ
Войска Российской Федерации снизили темпы наступления и продолжают нести потери как в технике, так и в живой силе в Украине. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 утра.
«Российские войска снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины», - отмечается в сообщении.
Так, во время воздушно-наступательной операции противник продолжил нанесение огневого поражения военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками (силами), объектам системы ПВО, важным критическим объектам инфраструктуры, населенным пунктам и подразделениям в районах обороны.
«В нарушение норм международного гуманитарного права российские войска коварно нанесли ракетный удар по жилым домам в городах Житомир и Чернигов», - отмечается в сообщении.
Указывается, что все попытки противника по достижению цели военной операции потерпели неудачу.
«Удается успешно отражать атаки батальонно-тактических групп еще на подступах, заставляя отказываться от наступления», - сказано в сообщении.
При этом по состоянию на сегодня артиллерийским огнем только одной из украинских бригад уничтожено более 5 колонн техники и живой силы противника.
«Противник деморализован и несет большие потери. Отмечены частые случаи дезертирства и неповиновения. Враг понял, что пропаганда и реальность отличаются. Они нас боятся", - отмечается в сообщении.
Защитники Украины продолжают удерживать устойчивую оборону.