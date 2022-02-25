Войска Российской Федерации снизили темпы наступления и продолжают нести потери как в технике, так и в живой силе в Украине. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 утра.

«Российские войска снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины», - отмечается в сообщении.

Так, во время воздушно-наступательной операции противник продолжил нанесение огневого поражения военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками (силами), объектам системы ПВО, важным критическим объектам инфраструктуры, населенным пунктам и подразделениям в районах обороны.