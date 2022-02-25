Также сообщается, что все четыре атомных электростанции Украины – Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская – работают в штатном режиме. В работе – 9 энергоблоков, выработка электроэнергии – стабильная.

Отмечается, что ЗАЭС находится под полным контролем Украины и стабильно работает, обеспечивая страну электроэнергией.

Распространенная Минобороны России информация об установлении контроля над Запорожской АЭС в Украине не соответствует действительности, сообщила НАЭК «Энергоатом».

* * * 11:29

Вооруженные силы РФ взяли под контроль Запорожскую АЭС в Украине, сообщили в понедельник в Минобороны России. Российскими военнослужащими полностью охраняется и контролируется территория вокруг атомной электростанции, заявил официальный представитель российского министерства Игорь Конашенков на брифинге.

"Персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в штатном режиме", - сказал Конашенков. По его словам, "радиоактивный фон в норме".

Запорожская АЭС расположена на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодар (Запорожская область Украины).