Минобороны России заявило «о господстве в воздухе над всей Украиной»

Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины, объявил сегодня на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, с начала военной операции России в Украине поражены 1114 объектов украинской военной инфраструктуры. Всего уничтожены 314 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и минометов, 274 единицы специальной военной автомобильной техники.

К утру 28 февраля российская армия взяла под контроль украинские города Бердянск и Энергодар, рассказал Конашенков.