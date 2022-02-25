Резников: Война стала европейской

"Вчера произошел настоящий излом. Война стала европейской. Ее наконец-то так осознали. Уже сейчас пол-Европы собирает, упаковывает, везет нам оружие и средства бронезащиты", – написал Резников.

Министр обороны Алексей Резников отмечает, что на четвертые сутки войны в Украине в мире произошло переосознание происходящего, пишет сайт "5 канал".

"Увеличились ее масштабы. Европа уже предоставила временное убежище десяткам тысяч тех, кого мы хотим сохранить больше всего – наших малышей и его мамам. Без всяких формальностей. Как своим", – пишет Резников.

Он также отметил, что у Украины сейчас фактически нет границ с западными странами.