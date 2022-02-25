Kapital Bank — банк с самым большим количеством банкоматов в Азербайджане

Kapital Bank, придающий большое значение обеспечению качественного и непрерывного обслуживания клиентов, наряду с самой широкой филиальной сетью в Азербайджане, также является банком с наибольшим количеством банкоматов. Около 1000 банкоматов Kapital Bank круглосуточно обслуживают клиентов по всей стране.

Примерно 500 из этих устройств расположены в Баку и на Апшероне, другая часть — в регионах. Кроме того, Kapital Bank продолжает работу по восстановлению банковской инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях. В настоящее время банкоматы Kapital Bank есть в Шуше, Гадруте, Губадлы и Агдаме. В скором времени планируется установить новые банкоматы и в других освобожденных районах.

Успешно продолжается процесс расширения банкоматной сети и в торговых центрах, супермаркетах, густонаселенных районах и других местах. Информацию об адресах банкоматов можно получить на корпоративном сайте банка, а также в цифровом банке Birbank, где можно также узнать местонахождение ближайшего устройства.

Kapital Bank, первый банк Азербайджана, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 104 филиалах и 23 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит — https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки BirKart — https://kbl.az/tkstcrd.