Минобороны России предложило киевлянам безопасно покинуть город

Находящиеся в Киеве мирные жители могут беспрепятственно покинуть город. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, пишет ТАСС.

"Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев - Васильков. Данное направление открыто и безопасно", - сказал он.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары только по военным объектам. Гражданскому населению ничего не угрожает.