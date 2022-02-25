Пентагон рассчитывает установить канал связи с Россией на фоне ситуации в Украине, сообщает газета Politico со ссылкой на источники в министерстве обороны США.

«Мы сообщили русским, что считаем, что необходим канал на оперативном уровне, …чтобы мы могли избежать просчетов», — говорится в сообщении.

Как отметил один из источников, Вашингтон не получил ответа от Москвы. Другой чиновник заявил, что это может быть такой же канал связи, какой американские и российские силы установили в 2015 году по Сирии.