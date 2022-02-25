В Баку столкнулись тепловоз и автомобиль: есть погибший видео
26 февраля в Хазарском районе Баку на 30-м км железной дороги Гала - Бина на ж/д переезде столкнулись тепловоз и легковой автомобиль, сообщает Report.
Автономным локомотивом управляли: машинист - уроженец Физулинского района Кямиль Иманов (1989 г.р.) и его помощник - житель столицы Васиф Мустафаев (1975 г.р.). За рулем автомобиля Chevrolet Cruze находился житель Сумгаита Ниджат Фарзалиев (2001 г.р.).
Водитель и его пассажир Ягуб Юсифзаде были госпитализированы в Городскую клиническую больницу №3, где 27 февраля Н.Фарзалиев скончался. По факту проводится расследование.