Лечение в Азербайджане: лучшие лечебные курорты страны
Сегодня лечебно-оздоровительный туризм является самым массовым и популярным направлением медицинского туризма как в мире, так и в Азербайджане.
Лечебно-оздоровительный туризм - яркое подтверждение того, что путешествие и отдых могут быть не только приятными и запоминающимися, но и полезными: именно в подобной поездке вы сможете улучшить состояние своего здоровья и самочувствия, подлечить хронические заблевания и восстановиться, что будет полезно и тем, у кого крепкое здоровье, так как еще более укрепит иммунитет.
Как видите, путешествия, отдых и лечебно-оздоровительный процесс могут прекрасно дополнять друг друга, и если вы хотите надолго забыть о проблемах со здоровьем и совместить приятное с полезным, то начинайте планировать свой лечебный трип уже сегодня – для этого вам не нужно покидать страну, так как азербайджанские лечебные курорты предлагают эффективные процедуры и широкий спектр медицинских услуг. Не стоит забывать и то, что оздоровительное путешествие – это не только посещение врачей и прохождение медицинских процедур, но и полноценный отдых, продуктивность которого будет повышена во много раз благодаря совмещению с терапией.
Где же находятся лучшие лечебные курорты Азербайджана? Ответ на этот вопрос очевиден – в Нафталане, где расположено единственнoе в мире месторождение уникальной по своим биологическим качествам лечебной нефти, исцеляющая сила которой известна с древних времен.
Garabag SPA & Resort (www.garabaghotel.az) – 5-зведочный курортный SPA-отель и современный медицинский центр лечения нафталаном, используемом при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы, периферических нервов и сосудов, кожных и гинекологических заболеваний, урологических болезней и ЛОР. Спектр применения нафталана огромен и позволяет бороться с проявлениями более чем 70 заболеваний разных групп органов и систем.
Gashalti Health Hotel (www.gashalti.az) - 5-звездочный отель, совмещенный с лечебно-профилактическим центром, оснащенным инновационными технологиями и предоставляющий широкий спектр лечения различных заболеваний с использованием нафталана, погрузившись в ванну с которым вы почувствуете себя заново рожденным.
CHINAR HOTEL & SPA (www.chinarhotel.az) - 5-звездочный курортный комплекс, объединяющий в себе передовую медицинскую клинику, где лечат уникальной нафталановой нефтью и где имеются основные элементы роскошного люксового отеля.
Здоровье и комфорт – вот одна из основ философии комплекса, где к каждому гостю индивидуальный подход и где с помощью нафталана вам помогут вылечить воспалительные процессы, улучшить кровообращение и обменные процессы.
Нафталан – это углеводородное вещество, натуральный «природный гормон», в составе которого нет никаких синтетических веществ, которые могли бы негативно повлиять на организм человека. Особо подчеркнем, что почти все медицинские процедуры на вышеперечисленных лечебных курортах базируются на использовании целебных свойств нафталана, оказывающего противовоспалительный, обезболивающий, сосудорасширяющий, антиаллергический эффекты, способствующего повышению сопротивляемости организма и процессам регенерации, усиливающего обменные и стимулирующего репродуктивные процессы.
Еще один немаловажный факт планирования своего оздоровительного отдыха именно здесь заключается в том, что в лечении нафталаном меньше противопоказаний, чем в лечении другими грязевыми методами. Также нафталан в отличие от других нефтяных продуктов оказывает сильнейшее действие на организм человека, благодаря нафтеновым углеродам, помимо которых в состав нафталана также входят медь, йод, бром и цинк.
Сочетание эффективности и безопасности – вот главная причина успеха при лечении нафталаном, которое гости лечебных курортов смогут с легкостью совместить с комфортным отдыхом, предоставляемым пятизвездочными отелями. Фитнес-центры, SPA, бассейн, рестораны, развлекательная программа и еще много чего интересного в корне сломают ваш стереотип о том, что отдых на лечебных курортах скучен.
Оздоровительные отели Нафталана - это высококачественный сервис, проживание в лучших номерах, полноценный отдых, передовые медицинские технологии и высококлассные специалисты, которые помогут решить любую вашу проблему, связанную со здоровьем!
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