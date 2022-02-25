Лечение в Азербайджане: лучшие лечебные курорты страны

Сегодня лечебно-оздоровительный туризм является самым массовым и популярным направлением медицинского туризма как в мире, так и в Азербайджане.

Лечебно-оздоровительный туризм - яркое подтверждение того, что путешествие и отдых могут быть не только приятными и запоминающимися, но и полезными: именно в подобной поездке вы сможете улучшить состояние своего здоровья и самочувствия, подлечить хронические заблевания и восстановиться, что будет полезно и тем, у кого крепкое здоровье, так как еще более укрепит иммунитет.

Как видите, путешествия, отдых и лечебно-оздоровительный процесс могут прекрасно дополнять друг друга, и если вы хотите надолго забыть о проблемах со здоровьем и совместить приятное с полезным, то начинайте планировать свой лечебный трип уже сегодня – для этого вам не нужно покидать страну, так как азербайджанские лечебные курорты предлагают эффективные процедуры и широкий спектр медицинских услуг. Не стоит забывать и то, что оздоровительное путешествие – это не только посещение врачей и прохождение медицинских процедур, но и полноценный отдых, продуктивность которого будет повышена во много раз благодаря совмещению с терапией.

Где же находятся лучшие лечебные курорты Азербайджана? Ответ на этот вопрос очевиден – в Нафталане, где расположено единственнoе в мире месторождение уникальной по своим биологическим качествам лечебной нефти, исцеляющая сила которой известна с древних времен.

Garabag SPA & Resort (www.garabaghotel.az) – 5-зведочный курортный SPA-отель и современный медицинский центр лечения нафталаном, используемом при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и костно-мышечной системы, периферических нервов и сосудов, кожных и гинекологических заболеваний, урологических болезней и ЛОР. Спектр применения нафталана огромен и позволяет бороться с проявлениями более чем 70 заболеваний разных групп органов и систем.