Началась эвакуация азербайджанских водителей из Украины
Началась эвакуация азербайджанских водителей, находящихся в Украине. Об этом сообщили в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA).
Отмечено, что, по предварительным данным, шесть грузовых транспортных средств, находившихся в Одессе, переправлены в Молдову.
"В результате переговоров, проведенных Министерством цифрового развития и транспорта, Государственной службой автомобильного транспорта и соответствующими учреждениями ABADA, ожидается, что водители, которые все еще находятся в районе порта Одессы, отправятся в том же направлении.
Также ведутся работы по эвакуации водителей, находящихся в Киеве, Харькове и других регионах Украины. С ними поддерживается постоянная связь. По поручению руководства ABADA была решена проблема некоторых водителей, испытывающих проблемы с топливом", - сообщили в ассоциации.