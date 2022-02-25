Владимир Зеленский выступил с очередным обращением в связи с войной. Он сообщил, что Украина обращается к Евросоюзу с просьбой о немедленном присоединении по новой специальной процедуре.

«Когда я шел в президенты, я говорил, что каждый из нас — президент. Потому что мы все отвечаем за наше государство. За нашу прекрасную Украину. А теперь так случилось, что каждый из нас — воин. Воин на своем месте. И я уверен, что каждый из нас победит», — заявил Зеленский.