Азербайджанцы ранены на украинско-российской границе

Трое азербайджанцев попали под обстрел на украинско-российской границе. Об этом АПА сообщил председатель Центра общественно-политических процессов и международных исследований при консульстве Азербайджана в Харькове Самир Адгезалли.

Согласно информации, Таиров Самир Сураддин оглу, Байрамов Юсиф Асиф оглу и Аскерзаде Надир Гадир оглу, которые на грузовиках перевозили сельскохозяйственную продукцию из Днепровской области Украины в российский город Белгород, получили пулевые ранения в результате обстрела на украинско-российской границе.

Отмечается, что украинские военные госпитализировали раненых азербайджанцев.