В Украине погиб глава отряда СОБР в Кемеровской области Константин Огий, сообщили изданию «Тайга.инфо» два источника, близких к силовым структурам.

«Попали в засаду. Колонну **** [расстреляли]. Пацаны — Красноярск и Новокузнецк. <…> Наших погибло 42 человека, два отделения СОБРа. Еще неизвестно, сколько наших омоновцев [погибли]», — рассказал один из источников.

По его словам, отряд спецпоразделений двигался по Украине со стороны Беларуси.