Командир российского СОБРа и несколько десятков бойцов погибли в Украине сми
В Украине погиб глава отряда СОБР в Кемеровской области Константин Огий, сообщили изданию «Тайга.инфо» два источника, близких к силовым структурам.
«Попали в засаду. Колонну **** [расстреляли]. Пацаны — Красноярск и Новокузнецк. <…> Наших погибло 42 человека, два отделения СОБРа. Еще неизвестно, сколько наших омоновцев [погибли]», — рассказал один из источников.
По его словам, отряд спецпоразделений двигался по Украине со стороны Беларуси.
Другой источник «Тайги.инфо» в силовых структурах Кузбасса также рассказал, что речь идет о десятках погибших. Самолет с ними якобы ожидают 28 февраля.
Официально Росгвардия, которой подчиняются ОМОН и СОБР, и Минобороны не комментировали предполагаемую гибель кузбасских силовиков. В пресс-службе управления Росгвардии по Кемеровской области на звонки «Тайги.инфо» не ответили.