Зеленский обратился к россиянам: «Россия терпит убытки, тысячи убитых, ради чего вы сюда пришли?»

Вторжение России в Украину приводит к такому экономическому ущербу в РФ, как будто война прошла по ее территории, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении.

"Европа закрыла небо для всех российских самолетов. Глобальный бизнес отказывается от каких-либо связей с российскими компаниями. Посмотрим, чем закончится эта неделя для российской валюты, каким будет падение рубля. Пока продолжается... вторжение в Украину, российское государство терпит такие убытки, как будто война прошла и их территорией", - приводит Украинская правда слова украинского лидера.

"Для чего все это вам? Российским матерям, российским учителям, российским предпринимателям, просто обычным людям? ...Ради чего вы все сюда пришли?" - вопрошает Зеленский.

Президент Украины обратился к российским военным на русском языке с призывом бросать технику и уходить: "Бросайте вашу технику и уходите. Не верьте вашим командирам, не верьте вашим пропагандистам. Просто спасайте ваши жизни, уходите".