МИД Азербайджана ответил Еревану

«Пока правительство Армении будет занимать бескомпромиссную позицию, основанную на лжи, к сожалению, армянский народ будет лишен мира и благополучия». Об этом заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление министерства иностранных дел Армении о сумгаитских событиях 1988 года.

Представитель ведомства отметила, что Баку не раз отвечал на беспочвенные и ложные обвинения Еревана о событиях 1988 года.

«Кровавые события, произошедшие в конце февраля 1988 года в Сумгаите, были преднамеренной и спланированной провокацией против Азербайджана. Генеральная прокуратура СССР возбудила уголовное дело в связи с произошедшим, провела расследование и установила виновных в беспорядках и их сообщников, а также выявила в общей сложности 32 потерпевших. Обращаем внимание МИД Армении на то, что были собраны многочисленные свидетельства проживающих в Сумгаите армян об Эдуарде Григоряне, армянине по национальности, который руководил этими событиями, лично убил шесть человек и изнасиловал трех женщин армянского происхождения. Григорян, приговоренный судом к 12 годам лишения свободы, был переведен в Армению для отбывания наказания, а затем освобожден», - отметила Л.Абдуллаева.