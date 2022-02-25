МИД Азербайджана ответил Еревану
«Пока правительство Армении будет занимать бескомпромиссную позицию, основанную на лжи, к сожалению, армянский народ будет лишен мира и благополучия». Об этом заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление министерства иностранных дел Армении о сумгаитских событиях 1988 года.
Представитель ведомства отметила, что Баку не раз отвечал на беспочвенные и ложные обвинения Еревана о событиях 1988 года.
«Кровавые события, произошедшие в конце февраля 1988 года в Сумгаите, были преднамеренной и спланированной провокацией против Азербайджана. Генеральная прокуратура СССР возбудила уголовное дело в связи с произошедшим, провела расследование и установила виновных в беспорядках и их сообщников, а также выявила в общей сложности 32 потерпевших. Обращаем внимание МИД Армении на то, что были собраны многочисленные свидетельства проживающих в Сумгаите армян об Эдуарде Григоряне, армянине по национальности, который руководил этими событиями, лично убил шесть человек и изнасиловал трех женщин армянского происхождения. Григорян, приговоренный судом к 12 годам лишения свободы, был переведен в Армению для отбывания наказания, а затем освобожден», - отметила Л.Абдуллаева.
Она также подчеркнула, что в результате судебного процесса в связи с событиями в Сумгаите 92 человека были приговорены к разным срокам лишения свободы, а один – к смертной казни.
«Для сравнения хочу отметить, что в конце 80-х годов прошлого века не было принято никаких мер в отношении виновных в гибели 217 азербайджанцев во время их насильственного изгнания из районов компактного проживания в Армянской ССР. Армения, державшая под оккупацией 20 процентов территорий Азербайджана в течение почти 30 лет, в рамках своей агрессивной политики совершила многочисленные военные преступления против человечности, включая Ходжалинский геноцид. Однако никто из виновных до сегодняшнего дня не привлечен к ответственности», - заявила представитель внешнеполитического ведомства Азербайджана.
Лейла Абдуллаева напомнила МИД Армении, что Азербайджан положил конец многолетней армянской военной оккупации – части своей международно признанной суверенной территории и обеспечил территориальную целостность.
«Вместо того, чтобы воспользоваться новыми возможностями для сотрудничества и построения мира, которые в настоящее время появляются в регионе с устранением фактора оккупации, ложные, необоснованные и враждебные заявления демонстрируют истинные намерения Армении», - заключила пресс-секретарь МИД.