Азербайджанцы эвакуированы из наиболее опасных районов Харькова
Азербайджанцы эвакуированы из наиболее опасных районов Харькова на границу с Польшей, сообщили журналистам в почетном консульстве Азербайджана в Харькове.
Сотрудники консульства продолжают определять местонахождение и регистрировать наших соотечественников в Харьковской области Украины. За прошедшие сутки были зарегистрированы и проинструктированы по вопросам безопасности более 300 наших соотечественников.
Сообщается, что в то же время 30 наших соотечественников были эвакуированы из наиболее опасных районов Харькова на украинско-польскую границу.
«Налажен канал связи почетного консульства с оперативным штабом Харьковского областного управления, процесс эвакуации наших соотечественников будет продолжен в зависимости от ситуации. Руководство МИД, МЧС и Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой постоянно следит за этим процессом. Ситуация в Харьковской области Украины остается напряженной. Поэтому призываем наших соотечественников не покидать места их пребывания. Сотрудники почетного консульства оперативно расследуют обращения наших соотечественников в Харьковской области и поддерживают с ними постоянную связь», - говорится в сообщении.
Отмечается, что почетное консульство Азербайджана в Харькове продолжает работать в штатном режиме.