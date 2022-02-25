Азербайджанцы эвакуированы из наиболее опасных районов Харькова на границу с Польшей, сообщили журналистам в почетном консульстве Азербайджана в Харькове.

Сотрудники консульства продолжают определять местонахождение и регистрировать наших соотечественников в Харьковской области Украины. За прошедшие сутки были зарегистрированы и проинструктированы по вопросам безопасности более 300 наших соотечественников.

Сообщается, что в то же время 30 наших соотечественников были эвакуированы из наиболее опасных районов Харькова на украинско-польскую границу.