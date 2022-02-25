В Грузии объяснили, почему не присоединились к антироссийским санкциям

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил, почему страна не присоединилась к санкциям западных стран в отношении России. По его словам, в этом случае серьезный ущерб получат грузинские фермеры и экспортеры, в том числе виноделы.

«Когда речь идет о санкциях, тысячи виноделов, экспортеров, фермеров подключены в этом процессе. Чего от меня требуют? Чтобы я своему народу ввел санкции… Потому эти лишние эмоции ничего не дадут, это вредит нашим национальным интересам», — заявил Гарибашвили, его слова приводит РИА Новости.

Гарибашвили добавил, что после открытия российского рынка с 2013 по 2021 год Грузия экспортировала в Россию агропродукцию на $2 млрд, а экспорт другой продукции - $3 млрд. Он также добавил, что туризм принес республике за последние пять лет $3 млрд. Кроме того, он уточнил, что ежегодные денежные переводы проживающих в России грузин составляют $500 млн.

Помимо этого, глава правительства Грузии считает, что антироссийские санкции не являются эффективным средством: «Мы видим, что сегодня нет никого, кто мог бы приостановить ситуацию в Украине и, скажем прямо, санкции не являются эффективным средством».