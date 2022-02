Созвано экстренное заседание министров обороны стран Евросоюза

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель созвал экстренное заседание министров обороны организации. Об этом он написал в Twitter.

"Мы, как Европейский Союз, обсудим будущие шаги и скоординируем нашу поддержку", - говорится в сообщении.

I am convening today the EU defence ministers, to discuss the latest situation on the ground in #Ukraine in view of Russia’s unprovoked assault.



We will discuss further urgent needs & coordinate our assistance, with help of the clearing house managed by the EU Military Staff.