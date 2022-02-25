Украина заявила о перехвате военной инициативы

«Украинскому военному руководству на пятый день войны с Россией удалось начать процесс перехвата военной инициативы. На сегодняшний день ни одна из целей российского плана вторжения в Украину не была достигнута». Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Данилов.

По его словам, молниеносный проход бронетанковых механизированных колонн вглубь территории Украины, уничтожение объектов критической инфраструктуры, блокирование крупных городов, разрушение логистических связей обернулись провалом.

«Дан отпор по всем направлениям. Но тяжелые бои продолжаются», - написал Данилов.