Украина заявила о перехвате военной инициативы
«Украинскому военному руководству на пятый день войны с Россией удалось начать процесс перехвата военной инициативы. На сегодняшний день ни одна из целей российского плана вторжения в Украину не была достигнута». Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Данилов.
По его словам, молниеносный проход бронетанковых механизированных колонн вглубь территории Украины, уничтожение объектов критической инфраструктуры, блокирование крупных городов, разрушение логистических связей обернулись провалом.
«Дан отпор по всем направлениям. Но тяжелые бои продолжаются», - написал Данилов.
Он подчеркнул, что украинские военные, тероборона, весь сектор безопасности и обороны работает в режиме полной мобилизации и подчеркнул важность информационного противодействия.
«Одной из основных задач украинского информационного сопротивления является максимально полное донесение жителям России и родственникам российских военных реальной ситуации с количеством жертв. Наша цель – расшатать врага на его территории, максимально поднять уровень протестных настроений внутри России относительно необходимости немедленного прекращения войны», - написал Данилов, заявив, что украинская национальная мобилизация, украинское сопротивление агрессии растет и крепнет с каждым днем.
«С каждым днем мы ближе к нашей окончательной победе», - резюмировал он.