В Кремле рассказали, как Путин относится к персональным санкциям

«Президент России Владимир Путин индифферентно относится к персональным санкциям, у него нет активов за рубежом». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что все свое имущество Путин ежегодно декларирует.

«В санкциях содержатся достаточно абсурдные положения о каких-то активах и т. д. Всем известно, что каких-то активов, собственно, кроме тех, которые декларируются каждый год в размере прицепа и квартиры, и еще каких-то банковских вкладов, у президента нет», - добавил представитель Кремля.

При этом Песков считает, что введение ограничительных мер лично против Путина недальновидно и абсурдно с политической точки зрения.

«Если брать санкции с точки зрения решения проблем, то, конечно, сам факт введения санкций против главы государства - это не менее абсурдно, весьма недальновидно», - заявил он.